“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” ikinci eylemi yapıldı

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” diyerek sosyal medya üzerinde örgütlenen vatandaşlar, Lefkoşa’da düzenledikleri ikinci eylemde yolları, zamları ve hükümeti protesto etti.

Üzerinde milletvekillerinin fotoğraflarının ve özgeçmişlerinin olduğu 50 sarı teneke Meclis’in önüne bırakıldı, hükümet istifaya çağrıldı. Eylemciler Meclis’in kapısına sarı balonlar da asarak yol güvenliği başta olmak üzere taleplerini dile getirdi.

Dereboyu’nda, Citroen ışıklarında bu akşam saat 18.30’da toplanan eylemciler, sloganlar eşliğinde Pronto çemberine doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte, “Yollarda Ölmek İstemiyoruz”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” gibi sloganlar atıldı. İşyerlerindeki bazı kişilerin kaldırımdan, evlerindeki insanların da pencerelerinden eylemcilere alkışlarla destek verdiği gözlemlendi.

Bu akşam ikincisi düzenlenen eylemde, “Bu kadar yol’suzluk yeter”, “İlaç Yok”, “Okul Yok”, “Hastane Yok”, “Yeter Yeter Yeter” gibi pankartlar taşındı.

EV MAĞDURU İNGİLİZLER DE PANKART AÇTI

KKTC’den ev satın alan ve mağduriyet yaşayan İngiliz vatandaşları da eyleme katılarak, “House’s Stolen” “Save Our Homes” “Legally Robbed” gibi pankartlar açtı.

Pronto çemberine kurulan platformda konuşmalar oldu. Türkiye’de yaşayan ve bu örgütlenmeye destek veren Murat Ongun Eres, “Yol Yoksa Seyrüsefer Yok” adını taşıyan bestesini söyledi. Eres, klip çekilecek şarkısını önümüzdeki günlerde Youtube üzerinden paylaşacağını da açıkladı.

Eylemde, yönetmen Cemal Yıldırım’ın 2000-2019 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili hazırladığı video gösterildi, grubun kurucularından Serdinç Maypa, Fikri Maraşali ve İbrahim Özduran gecede konuşma yaptı.

Maypa, bazı çevrelerin “Bu eylemleri düzenleyecek para nerden geliyor?” soruları ile destek aldıkları imalarında bulunduğunu söyledi. Kimseden para yardımı almadıklarını vurgulayan Maypa, ses sitemi ya da video için tek kuruş talep edilmediğini söyledi.

Bir vatandaşın “Ben seyrüseferimi ödemedim, cezaya girdim, ne olacak?” diye kalabalığın içinden seslenmesi üzerine, Maypa, “Birlikte ödemezsek ve binleri bulursak bizi savunacak insanlar var…” cevabını verdi.

Fikri Maraşali, seyrüsefer zamları ve yollardaki durumu protesto etmek için bir araya geldiklerini ancak ülkenin sağlık, ulaşım, eğitim gibi birçok alanda sorun olduğunu söyledi.

Maraşali, “Ses çıkaracak çok şey var. Bir gün dönüp arkama baktığımda mücadele etmedim demeyeceğim, siz de demeyin… Bunun için buradayız. Hiçbir siyasi partiye de üye değilim. Sadece bir vatandaşım ve bu ülkede hür irademle hak ettiğim gibi yaşamak istiyorum” şeklinde konuştu.

İbrahim Özduran ise ilk eyleme katılımın az olduğu yorumlarını üzülerek takip ettiklerini belirterek, bir kıvılcımla başlayan mücadelenin giderek büyüdüğünü söyledi.

Özduran, “Refüjlerdeki otları temizlemek, yollardaki yanmayan lambaları tamir etmek bu kadar mı zor? Hakkımızı aramak için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

MECLİS’İN ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Konuşmaların ardından Meclis’e yüründü. Meclis’in kapısına sarı balonlar asıldı. Milletvekillerinin boş konuştuğunu savunan eylemciler, tenekeleri çalarak Meclis’in önüne bıraktı.

“Hükümet istifa” sloganlarının atılmasından sonra eylem, olaysız şekilde sona erdi.

Polis, eylemin olacağı Meclis’in önünde de, yürünen ve açıklama yapılan güzergahta da geniş güvenlik önlemi aldı.

2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medya üzerinden örgütlenenlerin sayısı 40 bine ulaştı.

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” eyleminin ilki 15 Ocak’ta Lefkoşa’da terminal bölgesinde olmuştu. Bir sonraki eylemin yerinin ve saatinin sayfada açıklanacağı belirtildi.