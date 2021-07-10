Yolcu beraberi torpil getiren şahıs hakkında yasal işlem

Girne Turizm Limanında KKTC’ye giriş yapan S.Ş.’nin (E-26) eşyaları arasından 40 adet torpil türü patlayıcı madde bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.30 sıralarında, Girne Turizm Limanında KKTC’ye giriş yapan S.Ş.’nin (E-26) eşyalarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından yapılan aramada toplam 40 adet torpil türü patlayıcı madde bulunarak emare olarak alındı.

Açıklamaya göre, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.