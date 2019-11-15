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Yolda tamir çalışması yapılacak

Yolda tamir çalışması yapılacak
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Polis, İskele - Karpaz Anayolu’nun Ziyamet Kavşağı ile Gelincik Kavşağı arasında kalan kısmının, yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle saat 15.00 itibarıyla trafik akışına kapatıldığını, ulaşımın Ziyamet köyü içerisinden sağlanmakta olduğunu bildirdi.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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