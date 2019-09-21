Yolda yürüyen şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu

Polis, Pamuklu-Kumyalı anayolu üzerindeki yolda yaya olarak yürüyen şahıs üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu buldu. Şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 19.00 sıralarında Pamuklu-Kumyalı anayolu üzerinde bir polis ekibi tarafından devriye yapıldığı sırada, o esnada yolda yaya olarak yürümekte olan M.B.İ.’nin (E-39) şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa’da F.K.’nin (K-22) Ağustos 2017’de misafir olarak kaldığı ikametgah içerisinden ev sahibine ait iki adet altın zincir kolyeyi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA 350 KİLO KAÇAK ET BULUNDU

Lefkoşa’da dün öğlen saatlerinde Metehan Kara Giriş Kapısı’nda GKRY Bölgesinden KKTC’ye giriş yapan Y.A.’nın (E-49) kullanımında bulunan araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerince yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 350 kg kemiksiz dana eti ve 90 kg kuzu bannası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

MİNARELİKÖY’DE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Minareliköy'de E.K. (E-29), kendisini bir şahısa “yeğeni” olarak tanıttıktan sonra “aracının benzininin bittiğini” söyleyip adı edilenden sahte davranışla bin 200 TL nakit para aldığı tespit edildi. E.K. tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

ÇAYIROVA’DA KANUNSUZ AVLANMA

Çayırova’da, Valya mevkiinde M.Ö.(E-55), file/ağ kullanmak suretiyle koruma altında bulunan pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.