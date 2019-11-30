Yoldaki 3 metrelik çukura araba düştü: 4 yaralı

Lefke Güzelyurt anayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, CS 289 plakalı araç yapımı devam eden yolda bulunan 3 metre derinliğindeki çukura düştü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, Ramazan Aslan (E-67) yönetimindeki araç Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada asfalt yolun bittiği yerde bulunan çukura düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Aygün ( E-48) , Yılmaz Yurday (E-66) ve Mehmet Aygün’ün tedavilerinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma devam etmektedir.