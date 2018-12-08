“Yollar trafik güvenliğine önem verilmeden yapılıyor”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TGYD), trafik güvenliğinin gelmiş geçmiş tüm yönetimler için hiçbir önem arz etmediğinin yaşanan sel felaketiyle bir kez daha kanıtlandığını savundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan dernek, ülkedeki yolların, trafik güvenliğine ve bilhassa drenaja önem verilmeden yapıldığına işaret etti.

Özellikle yeni yapılan Girne-Lefkoşa anayoluna ilişkin iddialarda bulunulan açıklamada, trafik güvenliğinin oluşmasının yol kullanıcılarının, araçların ve yol sistemlerinin aynı anda güvenli kılınmasını gerektirdiğine işaret edilerek, Girne-Lefkoşa anayolunun tüm trafik güvenliği önlemleri tamamlanmadan trafiğe açıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Ne yazık ki Girne-Lefkoşa anayolunda genç kardeşlerimizin hayatına mal olan olay, yeni yapılan yollarımızın dahi güvenli olmadığını bize göstermektedir” denildi.

“Girne-Lefkoşa anayolunda genç insanlarımızın ölümüne sebep olan sorumluların gerçek uzman önerilerini dinlememeyi alışkınlık haline getirmiş gelmiş geçmiş tüm beceriksiz ve vizyonsuz yöneticilerin olduğundan kimse şüphe etmemelidir” ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

“Bilmeliyiz ki kaza niteliği taşımayan bu gibi olayların sonucu olarak yaşanan kayıplar bilime ve etik anlayışa inanılmış olunsaydı önlenebilirdi. Bilmeliyiz ki, toplum olarak trafik güvenliği için yol kullanıcıları ve araçlar yanında yol sistemlerinin de her şartta güvenli olmasını talep etmek ihtiyacımız olan trafik güvenliği değişiminin yaratılması için kaçınılmazdır. Bilmeliyiz ki, bireyler olarak bu çarpık düzeni kabullendikçe ve gerçeklerimizle yüzleşmedikçe kaybetmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile hayatını kaybetmiş olan genç insanlarımızın yaslı ailelerine baş sağlığı ve sabır dileriz