Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Başkan Dr. Özlem Gürkut, As Başkan Dr. Dt. Ahmet Özant, Genel Sekreter Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Mali Sekreter Uz. Dt. Okan Yücel, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso, Dr. Çağrı Cemaller ve Dt. Erim Tandoğdu, Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Elşen Mülazimoğlu, Sosyal İşler Sorumlusu Dr. Elşen Mülazimoğlu, Çevre Sorumlusu Dr. Çağrı Cemaller, Dr. Minel Özen oldu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 7 Kasım’da gerçekleşen 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda göreve getirilen Başkan ve Yönetim Kurulu, 10 Kasım’da ilk toplantısını yaptı.

Başkan ve yönetim kurulunun hedefleri şöyle aktarıldı:

“Bu dönemde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, meslek onurumuzun korunması ve yükseltilmesi, örgütümüzün saygınlığı, hekimlik mesleği mensupları arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın sağlanması, ülkemizde çağdaş, insan odaklı, adil ve erişilebilir bir sağlık sisteminin yerleştirilmesi aynı zamanda insan sağlığının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için de çaba sarf etme kararlığındayız.”