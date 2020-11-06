Yönetim Kurulu'na 16 aday

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu’nda 9 kişilik Yönetim Kurulu için 16 aday yarışacak.

Gazeteciler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurulu (BRTK) yönetim kurulu temsilciliği için 3, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu temsilciliği içinse 2 aday var.

Tüzük uyarınca aday olma süresi, genel kuruldan 24 saat önce, yani bugün saat 10.29 itibarıyla doldu. Böylece yarın yapılacak olağan genel kurulda KTGB yönetim kurulu ile TAK ve BRT temsilciliklerine aday olan isimler belirlenmiş oldu.

Adayların alfabetik sıraya göre isimleri şöyle:

KTGB Yönetim Kurulu adayları: “Aktay Elektrikçi, Ali Cansu, Ali Sefer, Aliye Özenci, Dilek Öncül Kodan, Duygu Alan, Engin Dervişağa, Erol Atabek, Hasan Düzgün, İbrahim Güneşer, Melek Arabacıoğlu, Nedim Enginsoy, Qossay Mı Eleyan, Rahme Çiftçioğlu, Tarkan Kavaz, Turgay Özgünler”

BRT Yönetim Kurulu üyeliği adayları: “İbrahim Güneşer, İzzet Volkan, Tülay Mercan”

TAK Yönetim Kurulu üyeliği adayları: “Artun Çağa, Osman Kurt”

DİSİPLİN VE ONUR KURULU DA BELİRLENECEK

KTGB Genel Kurulu, KTGB tesisleri içerisinde yer alan Paradise Park’ta saat 10.30’da başlayacak. Ancak nisap olmaması halinde genel kurul yarım saat ertelenecek. Genel Kurul’da faaliyet raporu ile mali rapor okunarak bilgiye ve onaya sunulacak.

Genel Kurul’da ayrıca Disiplin ve Onur Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak. Tüzük gereği, bu kurullar için önceden adaylık şartı aranmıyor.

Pandemi nedeniyle hava koşullarının uygun olması durumunda genel kurul açık havada gerçekleştirilecek. Ancak hava koşullarının uygun olmaması halinde toplantı Paradise Park’ın geniş salonuna alınacak. Genel Kurul’da covid-19’a karşı her türlü önlem de alınacak.

KTGB tüzüğüne göre olağan genel kurul iki yılda bir yapılıyor. Son genel kurul 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Daha önce 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan KTGB Genel Kurulu, covid-19 tedbirleri nedeniyle hükümetin aldığı ‘toplantı yasağı’ kararı çerçevesinde ertelenmişti.

KTGB Genel Kurulu, gündemin tamamlanmasının ardından kokteylle sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 16:01