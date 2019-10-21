Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılıyor.

Toplantı, 23 Ekim Çarşamba günü Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ev sahipliğinde Girne’de Acapulco Otel’de yer alacak.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, 23 Ekim Çarşamba günü sat 11.00’de başlayacak toplantı için TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki heyet yarın ülkeye geliyor.

Bu kapsamda yarın akşam saat 19.30’da TDBB heyeti ile K. T. Belediyeler Birliği’ne üye belediye başkanları, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da katılımıyla Acapulco Otel’de yer alacak yemekte bir araya gelecek.

Heyet, TDBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından ağırlanacak.

KKTC’nin Mahmut Özçınar tarafından temsil edileceği TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na, Türkiye, Bosna Hersek, Makedonya, Kırgızistan ve Gagauziya’dan Belediye Başkanları katılacak.

ÖZÇINAR

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na Başbakan Ersin Tatar’ın da katılacağını belirten Özçınar, bu toplantının KKTC’de yapılacak olmasının önemine dikkat çekti.

Özçınar, farklı ülkelerdeki halklar tarafından seçilmiş belediye başkanlarını ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, toplantı vesilesiyle ülkeye gelecek belediye başkanlarının KKTC hükümet yetkilileri ile de bir araya gelme fırsatı yakalayacaklarını kaydetti.

Farklı ülkelerdeki yerel yönetimler ile karşılıklı tecrübe paylaşımı fırsatı bulacaklarını kaydeden Özçınar, bu toplantının ülke ve yerel yönetimlerin temsiliyeti açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.