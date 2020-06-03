Yönetim Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’ndan istifalarla boşalan iki üyeliğe Mustafa Toycan ve Coşkun Talihsiz atandı.

Bakanlar Kurulu’nun kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan ile üyeler Özgür Özerdem ve Esat Altay, 1 Mayıs’ta istifa etmiş, bunun üzerine Bakanlar Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Selim Gökbörü’yü atamıştı.