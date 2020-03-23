"Yorum yaparken üslubumuza dikkat edelim,bizim adımız da o listelerde olabilir"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, koronavirüs vakası olan ya da koronavirüs şüphelisi olan kişilerin isimlerinin ifşa edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Virüs bu, gözünüzle hatta mikroskopla bile görülemez, kime nerede bulaşacağı belli olmaz diyerek" yorum yaparken herkesin üslubuna dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Dr. Özlem Gürkut'un paylaşımı;

Virüs bu, gözünüzle hatta mikroskopla bile görülemez. Kime nerede bulaşacağı belli olmaz.

Lütfen biraz daha dikkatli davranalım.

Hepimiz birilerine yardım ederken, selam verirken, sohbet ederken hastalığa yakalanabiliriz.

Suçlu değil hasta olmuş oluruz.

Yorum yaparken üslubumuza dikkat edelim. Yarın bizim adımız da o listelerde olabilir. (İsimlerin açıklanması, kişilerin betimlenmesi, tarif edilmesi de yanlıştır)

Temaslıların tespiti için sosyal medyadan çağrı yapılacağına, bir takip ekibi kurulmalıdır.