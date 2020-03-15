Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar uyarıyor: "Evde kalalım, bir müddet yüz yüze sosyalleşmeyelim"

Tüm dünya panik içinde koronavirüsü konuşuyor. Marketlerin reyonları boşaltılıyor, kolonyalar, maskeler karaborsaya düşüyor… Ortalık bilgi kirliliğinden geçilmiyor. Enfekte olan insan sayısı artınca uzmanlar sağlık çalışanları 'evinizden çıkmayın' duyuruları yapıyor.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Mikrobiyolog ve Mikrobiyal Patogenez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar'da halk sağlığı açısından önemli açıklamada bulundu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Mikrobiyolog ve Mikrobiyal Patogenez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar,sosyal medya hesabından,“Bu süreçte herkesin sağduyulu olup, misafirlik, gezme, alışveriş gibi aktivitelerden uzak durmasının artık halk sağlığı için bir tercih değil,zorunluluk olduğunu hatırlatırım"diyor.

Moleküler Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar,bu durumu ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek,"bunu önlemek için hükümetimiz topu şimdilik bize attı. Lütfen sağlık sistemimizi düşünerek, yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyleri düşünüp sorumlu davranalım, evde kalalım, bir müddet yüz yüze sosyalleşmeyelim"konusunda uyarıda bulunuyor.

Moleküler Mikrobiyolog ve Mikrobiyal Patogenez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar'ın işte o önemli açıklaması;

Bugün bu notu daha önce çeşitli virüslerle araştırma laboratuvarı ortamında çalışmış bir bilim insanı, bir moleküler mikrobiyolog doktor olarak yazıyorum. Daha önce içinde bulunduğumuz pandemi ile ilgili bir çok bilgilendirici bilimsel paylaşım yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Şimdi daha açık ifade edeyim: MİSAFİRLİK YOK, SOSYAL İZOLASYON ŞART! ERKEN ve AGRESİF alınacak önlemlerin salgının ülkemizde kontrol edilmesini sağlayabilecek tek metod olduğundan defalarca bahsettim. Devlet de bir çok önlemi yürülüğe koydu, şimdi halkın olayın mantığını anlayıp kendini CİDDİ BİR sosyal izolasyona alması gerek. Daha salgının başındayken, herkesin LÜTFEN sağduyulu olup, misafirlik, gezme, alışveriş gibi aktivitelerden uzak durmasının artık halk sağlığı için bir tercih değil, ZORUNLULUK olduğunu tekrar hatırlatırım. Evde olmak bu durumda ne yazik ki arkadaşlarımızla, komşularımızla sosyallesmek degildir. Özellikle çocuklar için evde kalmak çok zor- onlarla, ev halkı dışında biriyle karışmadan, açık havada, varsa bahçede aktivite, doğada yürüyüş gibi aktiviteler yapılabilir ve eve geri gelinir. Bu salgının katlanarak geometrik büyüme riski vardır ve bu riskin ancak evimizde oturursak önüne geçeriz. Vakalarda dün artış olmaması sevindirici ama bunu bir rahatlık olarak görmeyelim, bu salgın bitti anlamına gelmez. Bazen asemptomatik durumlar olabileceğini ve uzun kuluçka dönemini biliyoruz- salgını yavaslatmak için sosyal izolasyon şart. Eğer bunu yapmazsak, hasta sayısının aniden artıp, hastanelerimizin kapasitesini aşması, sağlık sistemimizin çökmesi mümkün. Bunu önlemek için hükümetimiz topu şimdilik bize attı. Lütfen sağlık sistemimizi düşünerek, yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyleri düşünüp sorumlu davranalım, EVDE KALALIM, bir müddet yüz yüze sosyalleşmeyelim.

Dr. Ender Volkan Çinar, PhD

Moleküler Mikrobiyolog ve Mikrobiyal Patogenez Uzmanı

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 11:14