YSK, 2. tur ile ilgili takvimi açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 18 Ekim Pazar günü yapılacak “2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi” ile ilgili seçim takvimini açıkladı.

YSK’dan yapılan duyuruya göre, bugün seçim sonucu ve 2. tura kalan adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilânı yapılacak ve 2. tur seçim süreci başlayacak.

Bugün 18.00’de Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulasının düzenlenmesi ve duvar ilanları için ad çekme yapılacak.

Adaylar yarın da BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe verecek.

Takvime göre 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak ikinci tur seçim propaganda süreci 17 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de tamamlanacak.

KKTC’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan 11 adaydan hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığı için, en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı arasında önümüzdeki hafta ikinci tur seçime gidilecek.

Dünkü seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, Tatar oyların yüzde 32.34’ünü Akıncı ise 29.80'ini aldı.