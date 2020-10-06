YSK, BRT yayınının son verilmesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu, Geçitköy’deki töreni canlı yayımlayan BRT 1 kanalının yayınına son verilmesi kararı aldı.

YSK’nın kararı şu şekilde duyuruldu:

“6 Ekim 2020 tarihinde, Geçitköy Barajına yeniden su verilmesi nedeniyle yapılacak törenin Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 80.maddesine aykırı olduğuna ve burada nutuk ve demeç verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar vermiş ve tüm yetkili ve görevlilere bildirmiştir.

BRT 1 kanalında canlı olarak, düzenlenen tören görüntüleri yayınlanmaktadır. Yasanın 80.maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu Kararına aykırı olarak düzenlenen törenin yayınına son verilmesi için Yayın Yüksek Kurulu ve BRTK’ya bildirim yapılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.”