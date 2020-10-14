YSK, Gezici veya başka kamuoyu yoklamalarının ilanını men etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 26 Eylül 2020 tarihinden sonra kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanamayacağına dikkat çekerek, Gezici Araştırma Merkezi veya başka kişi veya kurumlar tarafından yapılan araştırmaların ilanını veya dağıtılmasını men etti.

YSK’nın aldığı 171 numaralı karar şöyle:

“5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 65(3) altında 26/9/2020 tarihinden sonra kamuoyu yoklamaları veya araştırmaları yayımlanamaz, ilân edilemez, dağıtılmaz.

Gezici Araştırma Merkezi’nin halihazırda anket yaptığını ve bunu yayınlamaya hazırlandığını gösteren bir SMS mesajı ile video bugün saat 15:40’da Yüksek Seçim Kurulu’nun bilgisine getirilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu, Gezici Araştırma Merkezi ve/veya herhangi bir kişi ve/veya kurum tarafından yapılan ve/veya yapılmakta olan herhangi bir kamuoyu araştırmasının yayınlanmasını ve/veya ilân edilmesini ve/veya dağıtılmasını men eder ve kararın uygulanması için işbu kararın Polis Genel Müdürlüğüne, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumuna, Yayın Yüksek Kurulu ile tüm televizyon ve gazetelere tebliğ edilmesine oybirliği ile karar verilir.”