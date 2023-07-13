Sabah saatlerinde heyetiyle birlikte Ankara’ya giden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında ilk olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı (YTB) ziyaret ederek, Başkan Abdullah Eren ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, YTB tarafından verilen burs sayılarının arttırılması, yüksek lisans ve doktora programlarına burs sağlanması ile ilgili konular ele alınırken, GCE A Level burs sayılarının arttırılması ve Şampiyon Melekler Takımı'nın anısını yaşatmak adına 15 kişilik özel kontenjan ayrılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Nazım Çavuşoğlu ve YTB Başkanı Abdullah Eren, Bakanlık ve YTB arasındaki iş birliğinin devamlılığını sağlayacak yeni protokole imza koydu.

- YTB’nin KKTC uyruklu öğrencilere sağladığı kontenjan sayısı 30’dan 70’e yükseltildi

Protokol kapsamında YTB tarafından KKTC uyruklu öğrencilere verilen A-Level kontenjanlarının sayısı 30'dan 45'e yükseltilirken, yüksek lisans ve doktora programlarına 10 tane kontenjan verildi.

Protokolde ayrıca, deprem felaketi nedeniyle Adıyaman İSİAS Otelde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci ve öğretmenlerinin anısını yaşatmak adına 15 kişilik Şampiyon Melekler Özel Kontenjan Bursu verilmesi de yer aldı. Bu kapsamda, GCE A Level alanında eğitim gören 15 Kıbrıslı Türk öğrenci, YTB tarafından sağlanacak olan Şampiyon Melekler Özel Kontenjan bursundan yararlanabilecek.

Böylece, YTB’nin KKTC uyruklu öğrencilere sağladığı kontenjan sayısı da karşılıklı mutabakatla 30’dan 70’e yükseltildi.

- Yerleştirme Bursu kapsamında öğrencilerin okul harcı ve sağlık sigortası karşılanacak

Yukarıda belirtilen burs sayılarına ek olarak ayrıca, daha fazla KKTC uyruklu öğrencinin YTB burslarından yararlanabilmesi adına Yerleştirme Bursu adı altında yeni bir modelin de uygulanması için karar üretildi. Bu kapsamdaki öğrencilerin okul harcı ve sağlık sigortası YTB tarafından karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada karşılıklı iş birliğinin devamının sağlanması noktasında gösterdikleri özveri için YTB Başkanı Abdullah Eren ve ekibine teşekkür ederek, protokolün öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk gençliğine her platformda destek verdiğini de dile getiren Çavuşoğlu, böylesi imkanların sağlanmasının önünü açan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ise Kıbrıslı Türk kardeşlerine destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nı da anarak, onların anısını yaşatmak için her türlü desteği vermek istedikleri belirten Eren, bu kapsamda Şampiyon Melekler Özel Kontenjan Bursu vereceklerini söyledi.