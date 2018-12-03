Yücetürk, 13 maddelik taleplerini Akıncı’ya sundu

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, ziyarette Akıncı’ya 13 maddelik taleplerini içeren dosyayı sundu.

En büyük sorunlarının engelliler dairesinin kurulmaması olduğunu kaydeden Yücetürk, başbakanlık tarafından kurulan engelli hizmetleri koordinasyon kurulunun yetkilerinin kısıtlı olduğunu söyledi.

Yücetürk, 650 engellinin iş beklediğini de vurgulayarak, özel eğitim yasası ile ilgili tüzüğün de bir an önce geçirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, sorunların bilincinde olduklarını ifade ederek, 3 Aralık Dünya Engelliler gününün aslında bir farkındalık günü olduğunu ama sadece bir gün değil her zaman bu farkındalığın olması gerektiğini kaydetti.

Engellilerin sıkıntılarının aşılması için Cumhurbaşkanlığı olarak ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizen Akıncı, toplum olarak hep birlikte hareket edilirse daha başarılı olunacağını söyledi.