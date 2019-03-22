Yunan Dili Derneği (YUDER), 6-7 Nisan tarihlerinde Kantara’da kamp düzenleyecek.

YUDER’den yapılan açıklamaya göre, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan katılıma açık olacak kampta, dil üstüne söyleşiler ve etkinlikler ile doğa gezileri yapılacak.

YUDER üyeleri için katılım ücretinin 50 Türk Lirası olduğu belirtilirken, üye olmayanlar için ücretin 60 Türk Lirası olduğu kaydedilen açıklamada, kampa katılacak kişilerin en geç 1 Nisan’a kadar Derneğe başvurması gerektiği ifade edildi.