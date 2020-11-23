Yüksek İdare Makemesi’nden ara emri kararı

Şehir Plancıları Odası, Girne Koruma Çevre Planı içerisinde yer alan ve yeşil alan statüsünde olan arazilere yapılan kaçak (planlama onaysız) inşaatlarla ilgili açmış olduğu dava sonucunda Yüksek İdare Makemesi’nin ara emri kararı verdiğını açıkladı.

Şehir Plancıları Odası, kamu yararını korumak adına Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve KKTC Şehir Planlama Dairesine karşı açtıkları davayla ilgili bugün inşaatların durdurulması yönünde ara emri alındığını belirtti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Girne Kordonboyu Caddesi üzerinde planlama onaysız devam eden inşaatlar ile ilgili olarak Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve KKTC Şehir Planlama Dairesi yetkilerini kötüye kullanmak veya rutin yasal uygulamaları ve/veya teamülleri yerine getirmemek suretiyle yaptırım bildirimi göndermemek suretiyle hiçbir işlem yapmamıştır. Bu kapsamda imar yasasına aykırı gelişmelerin durdurulması için mahkemeye başvurulmuştur. Mahkeme sürecinde 23/11/20 tarihinde inşaatların durdurulası için emir vermiştir”