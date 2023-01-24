Yüksek Savcılar Kurulu’ndan duyuru… 2 kıdemli savcı ile 4 savcı veya savcı yardımcısı münhali için dilekçe kabul ediliyor

Yüksek Savcılar Kurulu, 2 kıdemli savcı ile 4 savcı veya savcı yardımcısı münhali için dilekçe kabul edildiğini duyurdu.
Açıklamada, ilgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını, duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde mesai saati bitimine kadar Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığına ulaştırmaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, halen Hukuk Dairesi’nde savcı olarak görev yapanların, kıdemli savcı münhaline başvurmaları gerekmediği belirtildi.