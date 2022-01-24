Yüksek Seçim Kurulu sonuçları resmi olarak açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, yaptığı açıklamayla resmi seçim sonuçlarını açıkladı.

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.61

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31.91

Demokrat Parti (DP): % 7.41

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.95

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.41

Halkın Partisi (HP): % 6.64

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.40

8 partiden 400 aday yanında 3 de bağımsız adayın yarıştığı 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde bağımsız adayların oy oranları da şöyle:

Adem Yazıcı (Lefkoşa): Yüzde 0.01

İsmail Yıldız (Gazimağusa): Yüzde 0.01

Ali Sanatkar (İskele): Yüzde 0.00

İlçelere göre partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da şöyle:

Lefkoşa-16 milletvekili- UBP 7, CTP 6, DP 1, YDP 1, HP 1

Gazimağusa-13 milletvekili- UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1, HP 1

Girne-11 milletvekili- UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1

Güzelyurt-3 milletvekili- UBP 2, CTP 1

İskele-5 milletvekili- UBP 3, CTP 2

Lefke- 2 milletvekili- UBP 1, CTP 1