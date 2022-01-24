Yüksek Seçim Kurulu sonuçları resmi olarak açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, yaptığı açıklamayla resmi seçim sonuçlarını açıkladı.
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.61
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31.91
Demokrat Parti (DP): % 7.41
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54
Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.95
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.41
Halkın Partisi (HP): % 6.64
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.40
8 partiden 400 aday yanında 3 de bağımsız adayın yarıştığı 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde bağımsız adayların oy oranları da şöyle:
Adem Yazıcı (Lefkoşa): Yüzde 0.01
İsmail Yıldız (Gazimağusa): Yüzde 0.01
Ali Sanatkar (İskele): Yüzde 0.00
İlçelere göre partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da şöyle:
Lefkoşa-16 milletvekili- UBP 7, CTP 6, DP 1, YDP 1, HP 1
Gazimağusa-13 milletvekili- UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1, HP 1
Girne-11 milletvekili- UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1
Güzelyurt-3 milletvekili- UBP 2, CTP 1
İskele-5 milletvekili- UBP 3, CTP 2
Lefke- 2 milletvekili- UBP 1, CTP 1