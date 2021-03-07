Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Mart ayında dikkat edilmesi gereken notları duyurdu

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Mart ayı için yükseköğrenimde dikkat edilmesi gereken hususları not olarak duyurdu.

Öztürkler'in dikkat çektiği notlar şöyle:

"-Herhangi bir nedenden dolayı burs başvurumuzu yapamamışsak (transkript, öğrenci belgesini ilgili üniversiteden alamamak kaynaklı gibi) 15 ve 16 Mart burs başvuruları için Geç Başvuru tarihleri Yöbis üzerinden yapmayı unutmayın.

-Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) için ÖSYM üzerinden başvurumuzu yapamamışsak; 17 ve 18 Mart geç YKS başvuru günleri son şansımız...

-2021 YKS' de önemli değişiklikler var. Dikkat etmemiz gerekenler lisans programlarına tercih yapabilmek için geçen yıl TYT'de 170 olan baraj puanı 180' e çıkarıldı. Yine pandemiden dolayı 165 dakika süre verilmişti; bu yıl sınav süremiz TYT'de tekrardan 135 dakika…

-Bu yıl YÖK bölüm başarı sıralamalarına yenilerini ekleyip bazı güncellemeler yaptı;

-2021 Başarı sıralamaları şartları Tıp 50 bin, Diş 80 bin, Eczacılık 100 bin, Hukuk 125 bin, Mimarlık 250 bin, Mühendislik ve Öğretmenlik 300 bin.

-KKTC liselerinden mezun gençlerimiz için Kontenjan taleplerimiz YÖK'e gönderilmiş olup Mayıs ayında gerekli bilgi sizlerle paylaşılacaktır."