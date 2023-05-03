Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi YÖBİS Burs Başvuru Sistemi’nin Cuma günü bir günlüğüne açılacağını duyurdu

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, YÖBİS Burs Başvuru Sistemi’nin 5 Mayıs Cuma günü bir günlüğüne açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖBİS Burs Başvuru Sistemi, 6 Şubat depreminin yarattığı olumsuzluklardan dolayı burs başvurularını tamamlayamayan öğrenciler için 5 Mayıs Cuma günü bir günlüğüne açılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2022-2023 öğretim yılı Bahar dönemi burs başvurularında öğrencilerimiz Türkiye’de yaşanan 6 Şubat 2023 depreminin yarattığı olumsuzluklardan dolayı burs başvurularını tamamlayamamıştır. Bu nedenle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyeti giderebilmek adına, YÖBİS Burs Başvuru Sistemi 5 Mayıs 2023 tarihinde bir günlüğüne açılacaktır. Burs tüzüğü gereği 2022-2023 öğretim yılı Bahar dönemi için ek burs başvuruları, 5 Mayıs 2023 tarihinde http://yobis.mebnet.net/ adresinden online olarak yapılabilecektir.

Yükseköğrenim gören ve 2022-2023 bahar dönemi için ek burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimizin yukarıda belirtilen internet adresinden gerekli işlemleri tamamlaması gerekmektedir”