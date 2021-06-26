Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu bugün yapılıyor

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi bugün yapılıyor.

Lefkoşa ve Türkiye’de 81 ilde yapılan sınav saat 10.15'te başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu sınav 135 dakika sürecek. Sınav, koronavirüs önlem ve tedbirleri gözetilerek gerçekleştiriliyor.

Öğrencilere sınavın Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltiliyor.

YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar günü yapılacak. TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

180 BARAJ PUANI UYGULAMASI

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.