Yükseköğretim Kurumları Sınavı15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek

2019 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), 15 Haziran Cumartesi - 16 Haziran Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1.oturum olan Temel Yetenek Testi (TYT), 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15; 2.Oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15; 3.oturum olan Yabancı Dil Testi ise (YDT) 16 Haziran 2019 günü 15.45’te başlayacak.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in verdiği bilgiye göre, yukarıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek 2019 YKS Oturumlarından TYT’ye KKTC’de 1793 aday; AYT’ye 1564 aday; YDT’ye de 178 aday katılacak.

Adaylar 1. ve 2.oturumlar için saat 10.00’dan sonra, 3.oturum için ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınavlara katılacak adayların zamanında sınav binalarında hazır olmaları önem arz etmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmış olup adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgelerine ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Sınava Giriş Belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Adaylar sınavın ilgili oturumuna ait Sınav Giriş Belgesini mutlak surette yanlarında bulundurmalı.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemli.

Sınavda kullanılacak kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker ÖSYM tarafından temin edilecek. Bu nedenle şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek sınav binalarına alınmayacak.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi’nden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacak.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalı.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecek.

İlgili oturuma ait Sınav Giriş Belgesi ve yukarıda belirtilen belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsalar bile sınavları geçersiz sayılacak.

Yukarıda belirtilen konularda ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinde yer almaktadır.