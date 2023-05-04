Yunan Dili Derneği, ortaokul ve lisede Yunanca seçmeli dersinin müfredata konmasını talep etti.

Dernekten yapılan açıklamada, İngilizce ile birlikte Fransızca ve Almancanın yıllardır okullarda okutulduğu belirtilerek, son yıllarda söz konusu dillerin yanı sıra Yunancanın da ortaokul ve liselerin seçmeli dersleri arasına girdiği ancak her okulda bulunmadığı kaydedildi.

“Ülkemizde belki de en çok ihtiyaç duyulan ikinci dil olan Yunancanın her ortaokul ve lisede bulunmaması büyük bir eksikliktir” denilen açıklamada, Yunanca seçmeli dersin okul müdürlerinin inisiyatifine bırakıldığı ve ortaokulda Yunanca öğrenen öğrencilerin lisede bu derse devam edemediği kaydedildi.

Yunanca eğitimi her lisede olmadığından ortaokulda Yunanca dersi alan bir öğrencinin, lisede mecburen Fransızca ya da Almanca diline geçiş yaptığı belirtilen açıklamada, “Almanca, Fransızca ve İngilizce her okulda varken, Yunan dilinin sadece bazı okullarda bulunması, kamusal eğitimde eşitsizlik yaratmaktadır” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eşitsizliğin önüne geçmesi talep edilen açıklamada, her ortaokul ve lisede Yunanca seçmeli dersinin müfredata konulması istendi.

Ülkede yeteri sayıda Yunan dili öğretmeni bulunduğu ve mezun olan gençlerin, plansızlık yüzünden başka alanlara kaymak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, “Yunan Dili Derneği olarak, söz konusu sorun hakkında Eğitim Bakanlığı ve diğer paydaşlarla çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.