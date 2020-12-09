Yunus Emre Enstitüsü ile Final Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Yunus Emre Enstitüsü ile Uluslararası Final Üniversitesi arasında, anadili Türkçe olmayan ve Türkçe yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilere yönelik Türkçe dersi verilmesi hususunda işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversite rektörlüğünde dün gerçekleştirilen törende protokole Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş imza koydu.

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol çerçevesinde, karşılıklı anlayış ve dostluğa dayalı işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi, Türkçe öğretimin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç duyulan bütün alanlarda gereken desteğin verilmesi hedefleniyor.