Yunus Emre Enstitüsü ile UKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yunus Emre Enstitüsü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş hazır bulundu.

Enstitü ile üniversite arasında, üniversitede öğrenim gören, anadili Türkçe olmayan ve Türkçe yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilere yönelik zorunlu Türkçe dersi verilmesi hususunda işbirliği yapıldı.

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol çerçevesinde, Türkiye’nin ve Türk kültürünün en iyi şekilde tanıtılması, Türkçenin öğretiminin yaygınlaştırılması, ihtiyaç duyulan bütün alanlarda gerekli karşılıklı desteğin ve işbirliğinin sağlanması hedefleniyor.