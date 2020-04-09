Yunus Emre Enstitüsü'nden bilimsel platform

Yunus Emre Enstitüsü, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği (TABİP) kapsamında COVID-19’un çaresini bulmak için çalışan tüm paydaşların; en güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri en güvenilir kaynaklardan takip edebilmesini sağlamak amacıyla kurduğu bilimsel platformu covid19.tabipacademy.com adresi üzerinden kullanıma açtığını duyurdu.

“Covid-19 Hub” adlı sitenin onlarca konu başlığı altında yüzlerce makale ve analizi ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunduğu kaydedildi.