Yunus Emre Enstitüsü, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği (TABİP) kapsamında COVID-19’un çaresini bulmak için çalışan tüm paydaşların; en güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri en güvenilir kaynaklardan takip edebilmesini sağlamak amacıyla kurduğu bilimsel platformu covid19.tabipacademy.com adresi üzerinden kullanıma açtığını duyurdu.
“Covid-19 Hub” adlı sitenin onlarca konu başlığı altında yüzlerce makale ve analizi ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunduğu kaydedildi.
Yunus Emre Enstitüsü'nden bilimsel platform
Yunus Emre Enstitüsü, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği (TABİP) kapsamında COVID-19’un çaresini bulmak için çalışan tüm paydaşların; en güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri en güvenilir kaynaklardan takip edebilmesini sağlamak amacıyla kurduğu bilimsel platformu covid19.tabipacademy.com adresi üzerinden kullanıma açtığını duyurdu.
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