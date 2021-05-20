Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursiyerleri için Gazimağusa'da kültür gezisi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursiyerleri için Gazimağusa kültür gezisi düzenledi.
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe öğretimi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla KKTC’de faaliyetlerini sürdüren Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, bünyesindeki Türkçe kurslarında öğrenim gören kursiyerler için kültür gezisi düzenledi.
Gazimağusa Suriçi bölgesinde başlayan etkinliğin, öğle yemeği ardından Maraş ziyareti ile sona erdiği belirtildi.
Küresel salgının etkisiyle Türkçe kurslarına dijital ortamda devam eden Enstitü’nün, sağlık tedbirleri gözetilerek düzenlenen kültür gezisi ile kursiyerlerin bir günlüğüne de olsa bir araya gelmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine aracılık ettiği kaydedildi.