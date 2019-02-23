Yunus Emre Enstitüsü’nde yeni dönem kursları başlıyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, yeni dönem kursları için başvuru kabul etmeye başladığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitü yeni dönem de ebru, klasik Türk desenleri (tezhip), çini ve diksiyon kursları için başvuru kabul edecek. Profesyonel isimlerin eğitmen olacağı kurslara isteyen herkes kayıt yaptırabilecek.

30 saat olarak planlanan kursların sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Sınırlı sayıda kontenjanın olduğu kurslarla ilgili detaylı bilgi için 227 31 37-2273179 numaralı telefonlar aranabilecek.

TAK/..