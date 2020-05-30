Yurt dışında vefat eden vatandaşların cenazelerinin getirilmesine izin verildi

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıklamasında Bakanlar Kurulu üyelerinin her birini vicdanen rahatsız eden, yurt dışında vefat eden vatandaşların cenazeleri konusunda da karar alındığını anlattı.

Başbakan Yardımcısı Özersay’ın açıklamasına göre bugün alınan karar çerçevesinde, covid-19 dâhil, her ne sebeple olursa olsun, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilip defnedilmesine 1 Haziran itibariyle izin verildi.

Özersay bunun belli bazı prosedürler çerçevesinde olacağını ancak kendilerinin çok hassas olduğu bu konuda karar üretebildikleri için memnun olduğunu ve vicdanen rahatladığını dile getirdi.