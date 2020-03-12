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"Yurtdışına gidip dönen 2 hekimin testleri negatif"

"Yurtdışına gidip dönen 2 hekimin testleri negatif"
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, son günlerde çeşitli gazete ve sosyal medya ortamlarında haber yapılan 2 hekimin yurtdışına gidip döndüğü ve COVID 19 enfeksiyonu geçirdiklerine dair haberlerin olayın gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.

Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu hekimlerin yurtdışından döndükten sonra Sağlık Bakanlığı’na ulaşarak COVID 19 tetkiklerini yaptırdıklarını ve sonuçlarının negatif çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini bildirdi.

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