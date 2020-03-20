Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yurtdışında öğrenim gören gençlerimizin geri dönüşlerinin başladığını kişisel sosyal medya hesabından 'Hepsine hoş geldiniz diyorum' sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklaması şöyle;

Yurtdışında öğrenim gören gençlerimizin geri dönüşleri başladı. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Gelen gençlerimiz karantina oteline yerleştirildiler, geriye kalan öğrencilerin gelişleri için de gerekli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmayı yürüten hükümeti ve Kıbrıs Türk öğrenci birliklerini de ayrı ayrı kutluyorum. Gençlerimiz bir süreliğine evlerinden uzak kalsalar da hem aileleri hem de bir bütün olarak halkımız kendileriyle beraberdir.

Güneydeki muhataplarımız ile yapılan istişare ile Larnaka’ya gelen 1 öğrencimizin Metehan-Kermiya geçiş kapısından kuzeye geçmesi sağlandı ve karantina süreci başladı. Ardından Trodos’ta karantina merkezinde bulunan 2 Kıbrıslı Türk öğrencimiz de ambulans ile sınır kapısına getirtildi ve kuzeye geçişleri sağlanarak karantina oteline götürüldüler. Bu süreçte de emek koyan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne ve Cumhurbaşkanlığında sürekli çaba harcayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.