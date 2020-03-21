Yurtdışında öğrenim gören gençlerin ülkeye dönüşleri başladı

İngiltere’deki öğrencileri KKTC’ye getiren ilk charter sefer sabaha karşı 02.10 sıralarında gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özersay, İngiltere’de kalan ve KKTC’ye gelmek isteyen öğrencilerin ülkeye gelmesi için ilk charter seferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinmden açıklama yapan Özersay, “Memleketin de, ailelerin de gözü aydın, evlatlarımız az önce Londra’dan memlekete vardı… Birlikte başardık, emeği geçen herkesin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.