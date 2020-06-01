Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerden Güney Kıbrıs’taki cami saldırısına kınama

Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA) Limasol’da bulunan Köprülü Camii’ne molotof kokteyli atılması ve ırkçı yazı yazılmasını en şiddetli şekilde kınadığını bildirdi.

ATCA Temsilcisi Kerem Hasan, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta, kimi zaman Kıbrıs Türklerine, kültürel varlıklarına bu tür ırkçı ve faşizan saldırılar yapıldığını ve bu saldırıların bir yenisini görmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Hasan, dini özgürlüğün bir insan hakkı olması bir yana, saldırının iki halkın arasına nifak ve nefret tohumlarının ekilmesini amaçladığını ifade etti.

“SÜRPRİZ DEĞİL”

Söz konusu saldırının Kıbrıs’ta eşit egemenliğe dayanan bir çözümün kabul etmeyen Rum liderliğinin, şövenist eğitim sistemlerinin ve katı Kilise’nin tutumunun bir sonucu olduğunu ve sürpriz sayılamayacağını kaydeden Hasan, Kıbrıs Türk halkı olarak bu saldırıları görmekten hicap duyduklarını ve saldırıyı düzenleyenlerin çoğu zaman ne tutuklandığını ne de cezasını çektiğini belirtti.

Hasan açıklamasında şunlara yer verdi:

“Maalesef Rum hegemonya anlayışının, Kıbrıs Türk halkının ve Müslümanların varlığını bile tahammül etmediğinin bir göstergesi olduğunu üzülerek izlemekteyiz.

Hangi dini inanca sahip olursa olsun, Kıbrıs adasının kültürel miras varlıklarının korunması, insanlığın korunması demekle eş anlamı taşıdığını vurgulamak isteriz. Bu kabul edilemez düşmanlık kokan eylemin Kıbrıs Rum tarafında yaygın bir şekilde kınanması için çağrı yapıyoruz.

Bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınarken, Kıbrıs Rum tarafının suçluları tespit edip en ağır şekilde cezalandırılmalı gerekmektedir.”