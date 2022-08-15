Yürürken rahatsızlanan 53 yaşındaki Tünay Kahraman hayatını kaybetti

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi'nde yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanan Tünay Kahraman (E-53), hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 03.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kahraman’a yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Yedidalgalı 55 yaşındaki Ayfer Bozkurt diyabet ve Covid-19 sonucu yaşamını yitirdi

Öte yandan dün saat 06.00 sıralarında, Yedidalga’da sakin Ayfer Bozkurt (K-55) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Bozkurt'un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “insüline bağlı diyabet ve Covid-19” sonucu olduğu tespit edildi.

-Yeşilırmak’ta dün çıkan yangına sebep olduğu düşünülen 50 yaşındak S.M. tutuklandı

Yeşilırmak’ta dün çıkan yangına sebep olduğu düşünülen S.M.(E-50) tutuklandı.

Yangın S.M.’nin ikametgahının karşısındaki kuru otları gerekli önlem ve tedbirleri almaksızın spiral makinesi ile kestiği sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldi.

Yangın, İtfaiye, Sivil Savunma ile Orman Dairesi Ekipleri, yangın söndürme helikopteri ve bölge halkının müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucu maki bitki örtüsü ve kuru otlar yanarak zarar gördü.

-Girne’de 23 yaşındaki Abbas Buluş hayatını sonlandırdı

Girne’de sakin 23 yaşındaki Abbas Buluş, dün saat 08.00 sıralarında yaşamını sonlandırdı.

-Girne’de cep telefonu hırsızlığı

Girne’de faaliyet gösteren bir otelde, bar önünde bırakılan cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen A.A.S.A.N. (E-20) tutuklandı.

11 Ağustos'ta meydana gelen olay hakkında yürütülen ileri soruşturmada A.A.S.A.N’nın çaldığı cep telefonunu, Girne’de U.U.’ya (E-32) 2 bin 400TL karşılığında sattığı tespit edildi. Çalıntı cep telefonunu piyasa değerinin altında satın alan U.U.(E-32) da tutuklandı.

-Gazimağusa’da 32 yaşındaki Gülhan Yıldırım iki gündür kayıp

Gazimağusa’da önceki gün saat 19.00 sıralarında evinden ayrılan Gülhan Yıldırım’ın (K-32) hala geri dönmediği ve arandığı bildirildi.

-Tatlısu’da yangın

Öte yandan dün saat 18.00 sıralarında, Tatlısu’da, Deeva Margarita’ya ait ikametgahın kuzeyinde bulunan ahşap ambarda, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ambar ile içindeki muhtelif kullanılmayan eşyalar ve yarım dönümlük alandaki kuru otlar yandı.

Polisin tüm olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.