UB) Milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy hayatını kaybetti.
Taçoy’un cenazesi yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecek.
Babasını kaybeden Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
“Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten…
Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…
Kısacası babam…
Yusuf Taçoy...
Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti.
Acım, ailece acımız büyük.
Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti.
Hepimizin başı sağ olsun.
Anısı rehberim olmaya devam edecek.”