Yüz yüze çarpıştılar, 2 yaralı

Dün akşam saat 22:10 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolu 12-13 km’leri üzerinde Karşıyaka istikametine doğru seyreden Lapta’da sakin İbrahim KELEŞ (E-25) yönetimindeki BU 499 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun kuzey kısmında bulunan Lapta Sahil yürüyüş yolu park yerine dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Karşıyaka’da sakin Mustafa DAĞGÜL(E-33) yönetimindeki EK 089 plakalı aracın önünü tıkması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır.

Olay sonucu her iki araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastahanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek müşaade altına alındılar.