"Yüz yüze eğitime sorunsuz başlamak için öğrencileri aşılamak gerekiyor"

"Yüz yüze eğitime sorunsuz başlamak için öğrencileri aşılamak gerekiyor"
banner32
banner78

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ilk ve orta eğitim ile yükseköğretimde  yüz yüze eğitime sorunsuz başlamak içim hem KKTC’li gençleri, hem de ülkeye gelecek uluslararası öğrencileri aşılamak gerektiğini kaydetti.

banner69
Sendika, yazılı açıklamasında, “sosyalleşmeye başlayan yerli gençlerin vaka sayısını artırdığına” dikkat çekerek; eylülde KKTC’ye gelecek 70-80 bin öğrenci için tedbir alınmazsa vaka sayılarının çok daha yüksek oranda artacağı görüşünü ifade etti.

Açıklamada, “Bu amaçla özellikle uluslararası öğrencilerimiz ve velileri için çok sayıda aşı sağlanması gerekmektedir. Aksi durumda Eylül-Ekim'de yüz yüze eğitim ile beklenen sonucu elde etmek mümkün olamayacaktır. Yeniden kapanma noktasına gelmek tüm kesimler için kabul edilemez, üzücü bir nokta olacaktır. Bu noktaya gelmemek için vakit kaybetmeden adım atılmalıdır” ifadeleri yer aldı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿