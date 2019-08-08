Erenköy Direnişi esnasında 8 Ağustos 1964’te şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına 1990’da yapımı tamamlanan anıt, yenileme çalışmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Yenilenen anıta, Barış Harekatına katılan hava gazilerinin isimleri yazılı bir kaideye monte edilmiş Türkiye’den getirilen F-100 uçağı, heyeltıraş Sevcan Çerkez tarafından yapılan Cengiz Topel’in heykeli de eklendi.

Saygı duruşu ve saygı atışı yapılan törende, 4 adet F16 uçağı da tören geçişi yaptı.

Törende günün anlam ve önemini ifade eden konuşma, Kara Pilot Üsteğmen İbrahim Kurtay tarafından yapıldı.

KURTAY

Kurtay konuşmasında, Cengiz Topel’in, Erenköy bölgesine yapılan Rum saldırılarını caydırmak maksadıyla 8 Ağustos1964’te düzenlenen uyarı uçuşları esnasında yaşananları anlattı.

“Yüzbaşı Cengiz Topel ve silah arkadaşları, Erenköy Direnişi için kırılma noktasıydı” ifadelerini kullanan Kurtay, Cengiz Topel’in uçağının Rumların uçaksavar ateşine yakalandığını ve Topel’in uçaktan atlamak zorunda kaldığını, ardından Rumlar tarafından esir alındığını anlattı.

Kurtay, “Türkiye Cengiz Topel’in serbest bırakılması için girişimde bulunur. Rumlar Topel’in hayatta olduğunu, sorgulandığını bildirir. Ancak beş gün sonra naaşı Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri vasıtasıyla Türk yetkililere gönderilir.

Yüzbaşı Topel’in işkence gördüğü anlaşılır. Rumlar Cenevre sözleşmesini hiçe saymışlar ve Yüzbaşı Topel’i korkunç işkencelere tabii tutarak şehit etmişlerdir” dedi.

Kurtay, Topel’in 14 Ağustos 1964’te İstanbul Edirnekapı’daki Sakızağacı Hava Şehitliğinde toprağa verildiğine işaret etti.

Konuşmanın ardından Oktay Öksüzoğlu ve Gönül Bulut tarafından şiir okundu.

AKRABALARI DA KATILDI

Cengiz Topel’in kuzeninin de katıldığı törene, Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile çok sayıda askeri ve sivil yetkililer de katıldı.