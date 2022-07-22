Yüzde 20 kesinti kararı mahkemeye taşınıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) hükümetin 15 bin TL üzeri maaş alan çalışan ve emeklilerden yapılacak yüzde 20 kesinti kararını mahkemeye taşıyor.

İki sendika tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Geleceğe yürüme edası ile kurulan UBP-DP-YDP hükümeti çalışanların birikimlerine, emeklerine ve ekonomik özlük haklarına göz koyarak, toplumun daha da fakirleşmesine, yoksullaşmasına neden olacak uygulamalarla, rant sisteminin süreceği, dışa bağımlılığın artacağı bir yol haritası hazırlamaktadır.

Kamu çalışanlarına, belediye emekçilerine, KİT’ler ve kooperatiflerin çalışanlarına, emeklilere ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğini uyduruk gerekçelerle Hükümet’in gasp etmesini kabul etmiyoruz." denildi.

Hükümetin asgari ücreti belirleme noktasında çalışandan değil sermayeden yana tavır koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Asgari ücretli çalışanı yokluğa mahkum eden Hükümeti bir kez daha protesto ediyoruz." denildi.

Açıklamada, hayat pahalılığının tüm çalışanların, emeklilerin ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruduğu belirtilirken, iki öğretmen sendikası olarak en erken zamanda kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağı ve sendikalar ile birlikte hükümete gereken cevabı eylemlerle verileceğinin altı çizildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 17:25