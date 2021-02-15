Yüzyüze eğitim için aşının önemine dikkat çekildi

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, ülkede yapılan aşılanmanın yükseköğretimde de planlanmasının önem arz ettiğini belirterek, yüz yüze eğitime geçişte aşının öğrencilerin adaya hızlı ve sağlıklı gelmelerini sağlayacağını kaydetti.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Onurlu yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları ortak çalışma neticesinde 2021-2022 Akademik Yılı Bahar döneminde eğitimin yüz yüze olması durumunda KKTC’ye gelecek öğrencilere yurt fiyatlarında %30 oranında indirimin yanı sıra, aylık taksitli ödeme seçenekleri sunacaklarını bildirdiklerini aktardı.

13 Şubat tarihinde 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile ilgili yeni bir karar alındığını ifade eden Onurlu şunları kaydetti:

“Bu karara göre, 2020-2021 Akademik yılı bahar döneminde her seviyede eğitim programlarının müfredatlarında yer alan derslerin %40 çevrimiçi, %60 yüz yüze olacak şekilde yürütülebilmesi, eğitimin başlamasından sonra KKTC’ye gelerek üniversiteye kayıt yapacak öğrencilere üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek ve takvimlendirilecek telafi programları uygulanarak eğitime devam etme imkanı sağlanması ve eğitimlerine devam etmek için KKTC’ye ulaşan öğrencilere sağlık koşulları sağlanarak seyreltilmiş ve karma eğitim modelinin uygulanması kararlaştırılmıştır.”

Hakan Onurlu, karara ek olarak, 2020-2021 bahar döneminde üniversitelerde son sınıf ve uygulamalı eğitimi olan tüm öğrencilerin KKTC’ye gelerek muhaceret izinlerini tamamlamalarının belirtildiğini ve uygulamalı eğitimleri bulunan fakültelerin üniversite senatoları tarafından açıklanıp bu öğrencilerin düzenlenecek akademik takvimde ülkeye giriş yapmalarının planlandığını kaydetti.



Onurlu, ayrıca bahar dönemi için adaya gelecek tüm öğrencilerin PCR ve karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağının belirtildiğine dikkat çekti.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun aşılamanın yükseköğretimde de aktif şekilde planlanarak, 1 Nisan’da yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde beyanatı olduğunu ifade eden Onurlu, yüz yüze eğitim kararını iyi bir adım diye nitelendirdi ve aşılanma programlanmasına yükseköğretimdeki tüm paydaşların katılmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.Onurlu, “Bu bağlamda üniversitelerimizde bulunan akademisyenler, çalışanlar, öğrenciye hizmet veren toplu taşımacılar ve yurt personelleri hızlı şekilde aşılanma programına dahil olmalıdırlar” dedi.Onurlu, yüz yüze eğitim kararı doğrultusunda yapılacak çalışmaların bir an önce başlayabilmesi için, üniversitelerin akademik takvimlerini ivedilikle belirleyip duyurmaları gerektiğini de belirtti.Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onurlu, adada bulunan öğrencilerin de belirsizlik yaşamaması ve ülkelerine dönmemesi için en erken zamanda yüz yüze eğitime başlanmasının önemine vurgu yaptı.