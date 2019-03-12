YYK, Tv yöneticileri ile toplantı yaptı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), televizyon kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla sorunların ele alındığı toplantı düzenledi.



YYK’dan verilen bilgiye göre, Olgun Üstün başkanlığında YYK binasında yer alan toplantıya, ülkede faaliyette bulunan kamu ve özel televizyon kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



Toplantıda, Sayısal TV (DVBT), yeni yayıncılık yasası ile ilgili gelişmeler ve kuruluşların ekonomik sıkıntıları ele alındı. Toplantıda, konulara çözümler üretilebilmesi amacıyla Hükümetle ivedilikle görüşülmesi konusunda uzlaşıldı.