YYK’dan Birinci Medya Kurumu’na ziyaret

Yayın yüksek kurulu medya kuruluşlarına başlattığı ziyaretler kapsamında Birinci Medya Kurumunu da ziyaret etti

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve yönetim kurulu Üyesi Hüseyin Gürlek bu çerçevede Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile bir araya geldi

Başkan Feyzi Hansel yaptığı konuşmada sektöre sağlanacak katkıdan bahsetti. Değişen yasa ile oluşacak fona vurgu yapan Hansel, Güneyde var olan kanallarla yarışacak düzeyde yayın kalitesine erişmek önemini belirtti.

Birinci Medya kurumu Kurucu başkanı Ertan Birinci de çözüm ortağı bir kuruluşla çalıştıklarını ifade ederek, bunun zor ekonomik şartlarda motivasyon verdiğini vurguladı.

Birinci 1 Kasım 1996 yılının özel yayıncılık günü olarak kutlanması gerektiğini ifade etti.