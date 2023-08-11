YYK’dan Birinci Medya Kurumu’na ziyaret

Yayın yüksek kurulu medya kuruluşlarına başlattığı ziyaretler kapsamında Birinci Medya Kurumunu da ziyaret etti
Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve yönetim kurulu Üyesi Hüseyin Gürlek bu çerçevede Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile bir araya geldi
Birinci Medya kurumu Kurucu başkanı Ertan Birinci de çözüm ortağı bir kuruluşla çalıştıklarını ifade ederek, bunun zor ekonomik şartlarda motivasyon verdiğini vurguladı.
Birinci 1 Kasım 1996 yılının özel yayıncılık günü olarak kutlanması gerektiğini ifade etti.