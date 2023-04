Zafer Niyazi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün hayatını kaybeden narenciye sektörünün tanınmış isimlerinden, uzun yıllar KKTC futboluna hizmet vermiş, iş insanı Zafer Niyazi’nin cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Ülke ekonomisine göstermiş olduğu liderlik, KKTC’nin mücadelesine gönülden inanmış bir mücahit olan Zafer Niyazi’yi uğurlamak için toplandık. Sevecenliği, dostluğu, KKTC aşkı, Baf Ülkü Yurdu camiasını şampiyonluğa taşıması ve sosyal hayatta verdiği her türlü destekle unutulmayacak bir kişi olan Zafer Niyazi’nin Türkiye bağlılığı ile bu topraklara yaptığı yatırımların, narenciye ve ekonomi sektörüne olan katkısının önemi büyüktür. Her zaman gençlerin yanında olmuştur. O her zaman bizim yüreğimizdeki müstesna yerini koruyacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun”

Niyazi, CYPFRUVEX ve Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde düzenlenen törenlerin ardından Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.