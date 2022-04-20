Zaim M. Necatigil tarafından Milli Arşiv ve Araştıma Dairesi’ne bağışlanan belgeler araştırmacıların hizmetine sunuldu

Emekli başsavcı ve hukukçu Zaim M. Necatigil tarafından Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’ne bağışlanan belgelerin düzenleme ve kataloglama çalışmaları sona erdi. Necatigil’in de bizzat katılımı ile “Zaim M. Necatigil Fonu”nun açılışı gerçekleştirilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaya başlandı.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2000 – 2022 yıllarını kapsayan belgelerden oluşan Zaim M. Necatigil Fonu, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları tarafından Taşınmaz Mal Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruların dava kararları ile hukuki makaleleri içeriyor. Özellikle kamuoyunda geniş yer tutan Orams Davası, Loizidou Davası, Lordos Davası gibi önemli başvurular ve hukuki süreç içerisindeki detaylar fonda geniş yer tutuyor.

Zaim M. Necatigil’e ziyareti sırasında ayrıca, kişisel arşivini değerlendirmek için KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih ettiği için teşekkür belgesi takdim edildi.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, “Böylesi bağışların arşivimizi güçlendireceği kamuoyunun bilgisine getirir, halkımızı kişisel arşivlerini değerlendirmek amacıyle KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih etmesi hususunda çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 16:09