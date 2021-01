Zaim M. Necatigil, Tatar'a kitabını takdim etti

Emekli Başsavcı ve Hukukçu Zaim M. Necatigil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law” isimli kitabını takdim etti.

Kıbrıs tarihini hukuki konularla ele alan kitap, devlet, tanınma, kendi kendini yönetme gibi Kıbrıs konusunda uygulanabilecek uluslararası hukuk ilkeleri ile Garanti Anlaşması konularını içermektedir. 16 bölümden oluşan kitap, Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili resmi belgeler ve tarihi, siyasi ve diplomatik kaynaklara dayandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zaim M. Necatigil’in duayen hukukçularımızdan olduğunu ve yaptığı çalışmalarla siyasi ve hukuki açıdan hem geçmişimize hem de geleceğimize ışık tuttuğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarından dolayı Necatigil’i tebrik etti.