Zalihe Karabey bugün Alsancak Kabristanlığına defnedilecek

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde yatılı tedavi gördüğü sırada hastane servisinde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden 80 yaşındaki Zalihe Karabey bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası Kolan Hastanesine tahliye edilen 80 yaşındaki Zalihe Karabey dün sabah saat 09.30 sıralarında hayatını kaybetmişti.
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecektir.Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2020, 11:53