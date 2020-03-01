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Zalihe Karabey bugün Alsancak Kabristanlığına defnedilecek

Zalihe Karabey bugün Alsancak Kabristanlığına defnedilecek
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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde yatılı tedavi gördüğü sırada hastane servisinde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden 80 yaşındaki Zalihe Karabey bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası Kolan Hastanesine tahliye edilen 80 yaşındaki Zalihe Karabey dün sabah saat 09.30 sıralarında hayatını kaybetmişti.
 

Cenazesi bugün  öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecektir.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2020, 11:53
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