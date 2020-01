"Zamlar bir an önce geri alınmalı"

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, yapılan zamları eleştirdi, hükümeti asgari ücreti 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde bir an önce belirlemeye çağırdı.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada Atan şunları kaydetti;

“Hükümet, halkın temel ihtiyacı olan süt ve tüp gaza yaptığı zamlarla çalışanların sabrını taşırdı. Vatandaşın alım gücünü korumak yerine dar gelirli, her geçen gün daha çok mağdur ediliyor.

Ocak ayı maaşlarına yansıyacak hayat pahalılığı oranları, süt ve tüp gazın da içinde bulunduğu pek çok temel ihtiyaç maddesine gelen zamları dahi karşılamıyor.”

Yapılan zamlarla vatandaşın belinin her geçen gün daha da büküldüğünü söyleyen Atan, hükümeti asgari ücreti 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde bir an önce belirlemeye çağırdı.